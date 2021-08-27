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Ayancık'ta sel sonrası araba mezarlığı görüntülendi
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27 Ağustos 2021 Cuma günü yayınlandı
Ayancık'ta sel sonrası araba mezarlığı görüntülendi

Ayancık'ta sel sonrası araba mezarlığı görüntülendi

Araçların drone görüntüsü

Sel Felaketi Klasik Otomobil Hasar Tespit Felaket Modeller 

-Yerden araçlardan detaylar
-Anadol aracın görüntüsü
-Kamyonette yetişen fasulyenin görüntüsü
-Vatandaş röportajı

( SİNOP -DRONE-ÖZEL)- Hurdaya dönen araçta fasulye asma verdi SİNOP

- Sinop’un Ayancık ilçesinde yaşanan selde yüzler araçta zarar gördü. Selde zarar gören arabaların bir kısmı park olarak kullanılan bir alanda toplandı. Hurdaya dönen araçların görüntüsü araba mezarlığını andırıyor. Ayancık ilçesinde yaşanan sel felaketi sonrası bina bahçeleri, yollar ve çay yatağı gibi birçok alanda hurdaya dönmüş araçlar bulundu. Yüzlerce aracın zarar gördüğü ilçede bu araçların bir kısmı ise park olarak kullanılan bir alanda toplandı. Sel sularıyla kullanılmaz hale gelen araçlar hasar tespiti için bu alanda bekletiliyor. Alanda çeşitli marka ve modellerden hasar görmüş araçlar görünebiliyor. Sahibinin 50 yıla yakın gözü gibi baktığı Anadol marka bir klasik otomobil de hurdaya dönmüş halde burada bulunuyor. Alanda motoru düşmüş, kaputu ezilmiş, içleri çamurla dolmuş araçların yanı sıra iç içe girmiş tanınmaz hale gelmiş birçok araç yer alıyor. Alan bu haliyle adeta bir araba mezarlığı görüntüsü veriyor. Çamurla kaplanmış bir kamyonetin arkasında ise fasulyenin asma vermeye başlaması dikkat çekiyor. (ÜK-SLH-
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