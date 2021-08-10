Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
Yaşam
Ayakları tutmayan yavru yaban keçisini evinde besledi
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Ağustos 2021 Salı günü yayınlandı
Ayakları tutmayan yavru yaban keçisini evinde besledi

Ayakları tutmayan yavru yaban keçisini evinde besledi

Mahmut Baykuş’un yavru keçiyi kucağında getirmesi

Kayalı Sayılar Keçi Yaban Keçisi Hayvan 

-Yaprak yedirmesi
-Ahıra götürmesi
-Ahırda beslemesi ve su içirmesi
-Mahmut baykuş ile röp
-Genel ve detay

( ADIYAMAN )- Yavru yaban keçisini önce besledi, sonra da Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Şefliği teslim etti ADIYAMAN

- Adıyaman’da ayakları tutmadığı için yürüyemeyen yavru yaban keçisini doğada ölüme terk etmeyen Mahmut Baykuş, yavru yaban keçisini evinde besliyor. Adıyaman merkeze bağlı Palanlı Köyü kayalık bölgede hayvanları otlatan Mahmut Baykuş, sayıları fazla olan yaban keçilerini gördü. Bir süre sonra keçi sürüsü uzaklaştı ancak içlerinden bir tanesinin yerinden ayrılmadığını fark etti. Baykuş, yaban keçisine doğru yaklaştığında keçinin ön ayaklarının tutmadığı için hareket edemediğinin farkına vardı. Açlık ve susuzluktan ölmemesi için yavru yaban keçiyi kucaklayarak eve getirdi. Ahırda keçiyi besleyen Mahmut Baykuş durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Şefliği ekiplerine bildirdi. Doğada yavru yaban keçisini ölüme terk etmeyen Mahmut Baykuş, “Hayvanları otlatırken yaban keçisinin birisinin sürüden ayrıldığını fark ettim. Yanına gittiğimde ön ayaklarının üzerine basamadığını ve ayaklarının tutmadığını gördüm. Eve getirdim yiyecek ve su verdim. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Şefliğine durumu bildirdim” dedi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Şefliği ekiplerinin daha sonra yaralı yaban keçisini teslim alarak, tedavi için Şanlıurfa’ya gönderdikleri öğrenildi. Yavru keçinin yüksek bir yerden düştüğü için ön ayaklarının sakat olabileceği tahmin ediliyor. (AHM-SVY-
İlgili Foto Galeriler
Başkentin Ortasında Çiftlik KurulduBaşkentin Ortasında Çiftlik Kuruldu
Golden Çetesi İstanbula GönderildiGolden Çetesi İstanbula Gönderildi
Üç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına KavuştuÜç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına Kavuştu
Çin'de Yeni Yıl HazırlıklarıÇin'de Yeni Yıl Hazırlıkları
Böyle Vicdansızlık GörülmediBöyle Vicdansızlık Görülmedi
Timsah Avcıları İlk Kez Görüntülendi!Timsah Avcıları İlk Kez Görüntülendi!
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı