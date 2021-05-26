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26 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Atılan sigara izmariti ormanı alev topuna çevirmeden söndürüldü

Atılan sigara izmariti ormanı alev topuna çevirmeden söndürüldü

Yangın söndürme çalışmaları

Sigara İzmariti Gesi Sigara Orman Yangını Yükselen 

-soğutma çalışmaları

( KARABÜK ) - KARABÜK

- Karabük’ün Eflani ilçesinde kimliği belirsiz kişiler tarafından atılan sigara izmariti sonrası çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü. Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezine yakın olan Tokar Tepesi mevkiinde orman yangını çıktı. O sırada bölgeden geçen Orman İşletme Müdürlüğü personeli yükselen dumanları fark edince durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine sevk edilen ekipler yangını kısa sürede büyümeden söndürdü. Yangında 150 metrekarelik bir alan zarar görürken, piknik bölgesi olması nedeniyle yangının atılan izmarit kaynaklı olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (RB-
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