Atıkların kırmızıya boyadığı dere temizlendi

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-kırmızı halinin görüntüsü



( KOCAELİ ) KOCAELİ



- Kocaeli’nin Başsikele ilçesinde bir atık yönetimi firmasından çıkarak Kilez Deresini ve İzmit Körfezi’nin bir bölümünü kırmızıya boyayan atık, büyük oranda temizlendi. Edinilen bilgiye göre Başiskele’de faaliyet gösteren Eral Atık Yönetimi A.Ş. adlı firmadan dün sabah saatlerinde yağmur suyu hattına karışan atık madde, Kilez Deresini ve derenin denizle buluştuğu İzmit Körfezi kıyısındaki bir bölgeyi kırmızı renge bürüdü. Dere ve deniz yüzeyinin kırmızı katmanla kaplandığını gören vatandaşların ihbarı neticesinde çalışma başlatan Kocaeli Büyükşehir Deniz ve Kıyı Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri, kirliliğin temizlenmesi için çalışma başlattı. Dün sabah saatlerinde Kilez Deresine bariyerler çekerek emici malzemeler ile dere yüzeyinde temizlik çalışmalarına başlayan ekipler, kirliliğe sebep olan firmanın yağmursuyu kanalında ve kanalın dereye deşarj noktasında biriken atık çamur karışımının ise vidanjör ile firma tarafından temizlenmesini sağladı. Yaklaşık 24 saattir aralıksız süren çalışmalar neticesinde Kilez Deresindeki kirlilik büyük oranda temizlendi. Ekipler, dere ve İzmit Körfezi’nin etkilendiği alanlarda çalışmalarını sürdürüyor. (GY-

