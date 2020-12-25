Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Aralık 2020 Cuma günü yayınlandı
Atatürk tarafından yaptırılan baraj kuraklıkla karşı karşıya

Atatürk tarafından yaptırılan baraj kuraklıkla karşı karşıya

-DRONE-

Tarım Gesi İçme Suyu Sonbahar 

-göletteki sandaldan detaylar
-kuruyan toprak görüntüsü
-barajın detayları
-koyun sürüsü detayı

( BURSA -ÖZEL-DRONE)- Bursa’da tarımın can damarı Gölbaşı Barajı büyük ölçüde kurudu BURSA

- Bursa’da Atatürk tarafından 1933 yılında yaptırılan Gölbaşı Barajı yağış olmamasından kaynaklı tamamı ile kuruma tehlikesi ile karşı karşıya kaldı. Bursa ovasının büyük bir kısmını sulayan Kestel ilçesindeki Gölbaşı Barajı kuraklıkla karşı karşıya kaldı. 1933 yılında Mustafa Kemal Atatürk tarafından yaptırılan barajda kuraklık yüzde 90 seviyelerine ulaştı. Tarım arazilerinin can damarı konumundaki baraj, Uludağ ve Katır Dağlarından akan sularla besleniyor. Gürsu ve Kestel başta olmak üzere Yıldırım, Osmangazi ilçelerinde tarım arazilerini sulayan Gölbaşı Barajı drone ile havadan görüntülendi. Uzmanlara göre 30 yılın en kurak günleri yaşanıyor. Yağışlar beklendiği düzeyde olmazsa, içme suyu ve tarımsal üretimde rekoltelerin düşmesi bekleniyor. Türkiye'nin son 30 yıllık sonbahar ortalaması 67,8 milimetre, bu yıl gerçekleşen ise 34,7 olarak ölçüldü. Bursa'nın da içinde yer aldığı Marmara Bölgesi yağış ortalaması ise 190 milimetre, gerçekleşen ise 97 milimetre olarak belirlendi. Ayrıca Bursa'nın içme suyu deposu Doğancı Barajında ise su seviyesi yüzde 32'ye düştü. İznik Gölü'nün de 100 metreye yakın çekildiği biliniyor.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Tarihi ilçe Palu sonbaharda fotoğrafçıları ağırlıyorTarihi ilçe Palu sonbaharda fotoğrafçıları ağırlıyor
Iğdır'da kayısı bahçelerinde sonbaharIğdır'da kayısı bahçelerinde sonbahar
İşte kamudan atılanların isim isim listesiİşte kamudan atılanların isim isim listesi
Bakanlık Açıkladı : Bu Ürünleri Sakın AlmayınBakanlık Açıkladı : Bu Ürünleri Sakın Almayın
Faruk Çelik, Akdeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulunu Bakanlıkta Kabul Etti.Faruk Çelik, Akdeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulunu Bakanlıkta Kabul Etti.
Yaz ve Sonbahar Makyaj TrendleriYaz ve Sonbahar Makyaj Trendleri
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement