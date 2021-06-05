Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
5 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Ata tohumları toprakla buluştu

Ata tohumları toprakla buluştu

PROGRAMDAN GÖÜNTÜLER

( ANKARA ) ANKARA

Sera Gazları Restorasyon Tarım Bisiklet Örencik 


- Ankara Kent Konseyi (AKK) ve Ata Tohum Hareketi, ‘5 Haziran Dünya Çevre Günü’ kapsamında “Karbon Ayak İzimizi Azaltıyoruz, Pedalları Kentten Köye Çeviriyoruz” adlı etkinliğe imza attı.Ankara Kent Konseyi (AKK) ve Gazeteci Cem Seymen öncülüğünde kurulan Ata Tohum Hareketi, bu yıl ekosistem restorasyonu temasıyla kutlanan ‘5 Haziran Dünya Çevre Günü’ kapsamında “Karbon Ayak İzimizi Azaltıyoruz, Pedalları Kentten Köye Çeviriyoruz” adlı etkinliğe imza attı. Gençlik Parkı Etkinlik Alanı’nda gerçekleştirilen etkinliğe Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da katıldı.
Küresel ısınmanın başlıca sorumlusu olarak gösterilen karbondioksit cinsinden ölçülen sera gazlarının çevreye verdiği zararın ölçüsü olarak tanımlanan Karbon Ayak İzi’ne dair duyarlılık geliştirilmesi amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte, Ankuva Bisiklet Takımı pedalları kent’ten köye çevirdi. Başkan Yavaş’ın uğurladığı bisiklet sürücüleri, ata tohumlarını toprakla buluşturmak üzere Gençlik Parkı’ndan Güdül’ün Tahtacı Tahtacıörencik Köyü’ne doğru yola çıktı. Delta Bisiklet ailesi de Eymir Gölü’ne giderek, hem göl çevresinde temizlik yaptı hem de fide dağıtımı gerçekleştirdi.“Tarım yapılan alanlarda mutluluk var”Etkinlikte konuşma yapan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Ankara için projeleri ortaya çıkarırken en iyi bildikleri işten başlamak lazımdı. Ankara’da tarım vardı. Yeni bir şey icat etmeye, üretmeye gerek yoktu. İnsanları tarıma yönlendirmeye gerek vardı. İş başına gelir gelmez tarımsal faaliyetlere başladık. Tohum yardımından tutun her türlü teşviki yapıyoruz. Ankara’nın civarındaki tarım yapılan alanlarda şu anda mutluluk var, hepsi üretiyor. Çünkü satamazsanız biz alalım diyoruz. Ankara’da çiftçi memnun. Bu bilinç benimsendiğinde özgür olacağımıza inanıyorum. Biz şu anda 600 bin ton buğday ithal ediyoruz. Oysa sadece Ankara’da üretilen buğday bunu karşılayabilecek durumda” dedi.

İlgili Foto Galeriler
İşte kamudan atılanların isim isim listesiİşte kamudan atılanların isim isim listesi
Bakanlık Açıkladı : Bu Ürünleri Sakın AlmayınBakanlık Açıkladı : Bu Ürünleri Sakın Almayın
Sarıkamış şehitleri anılıyorSarıkamış şehitleri anılıyor
Faruk Çelik, Akdeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulunu Bakanlıkta Kabul Etti.Faruk Çelik, Akdeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulunu Bakanlıkta Kabul Etti.
Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda pedal çevirdiErdoğan, Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda pedal çevirdi
Ankarada Şoke Eden GörüntülerAnkarada Şoke Eden Görüntüler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement