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20 Mart 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Asırlık Sepetseyrek konağı restore edilmeyi bekliyor

Asırlık Sepetseyrek konağı restore edilmeyi bekliyor

Konak dışarıdan genel detaylar

Medeniyetler Şahit Irak 

-Konak içinde oluşan çatlak ve bakımsızlık detayları
-Muhtar Mehmet Kılınç'ın konak bölümlerini göstermesi
-Muhtar Mehmet Kılınç ile röportaj
-Konak dışarıdan genel detay

( ADANA ) - ADANA

- Adana’nın Kozan ilçesinde Hacıuşağı Mahallesinde asırlık konak olan Sepetseyrek Konağı restore edilerek gelecek nesillere miras olarak bırakılmak isteniyor. Binlerce yıllık medeniyetlere ev sahipliği yapmış Kozan’da milli mücadele yıllarından günümüze kalan tarihi konaklardan biri olan Hacıuşağı Mahallesindeki Sepetseyrek Konağı, restore edilerek tarih turizmine kazandırılmak isteniyor. Hacıuşağı Mahallesi Muhtarı Mehmet Kılınç, atalarından kalan asırlık Sepetseyrek Konağının turizme kazandırılmasını istedi. Bölgenin konaklar diyarı olduğunu belirten Muhtar Kılınç, “Burası Sepetseyrek Konağı. Burası yıllardan beri bizim için bir sembol. Bu tarihi Sepetseyrek Konağı bir asırdan fazla tarihe sahip. Geçmişte bir intihar olayı yaşanmış ve konak yüksek olunca o zaman satışa çıkarmışlar ve benim dedelerim, babam satın almışlar. Burası restore edilmeyi bekliyor. Sit alanı olduğu için biz bir şey yapamıyoruz, yıkılmasını istemiyoruz. 3 katlı 14 odalı, konak avlusu, ahırı olan muhteşem bir yapı. Eski tarihi bir konak. Geçmiş yıllarda Ermeniler dönemine şahitlik etmiş. Daha önce Ermeniler geldi, buralarda kendi yakınları yaşadığından bahsetmişti. Ermeniler burada doğan yakınları olduğu anlattı. Bölgemiz konaklarla dolu. Bu konaklarımıza sahip çıkalım. Tarihe ve turizme kazandıralım” dedi.
(BRL-KYM-
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