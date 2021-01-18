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18 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Asırlık 'Kızfatma çınarları' korumaya alındı

Asırlık 'Kızfatma çınarları' korumaya alındı

Ağaçtan genel detaylar

Folklor Çınar Ağacı 

-Yakın ve uzak plandan
-Gövdesinin ölçülmesi ve vatandaş planları
-İki kişi ile kısa röportajlar

( KAHRAMANMARAŞ ) Asırlık "Kızfatma çınarları" korumaya alındı- Kahramanmaraş'ta "Kızfatma çınarları" olarak bilinen ve yan yana aynı yaşlara sahip ulu çınarlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından koruma altına alındı KAHRAMANMARAŞ

- Kahramanmaraş’ta "Kızfatma çınarları" olarak bilinen 3 anıt ağaç tescillenerek koruma altına alındı. Kahramanmaraş’ın Çağlayancerit ilçesinin Helete Mahallesi kırsalında yer alan Kızfatma çınarlarının koruma altına alınması, yöre sakinlerini de sevindirdi. Fiziksel yönleri ile kendi türünün alışılagelmiş özelliklerinin çok üzerinde boyutlara ulaşmış, kültürel ve folklorik özellikleri bulunan, yan yana 3 çınar ağacı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından tescillendi. Folklorik ve boyutsal özelliğiyle dikkat çeken Kızfatma çınarlarının hikayesini dinleyenler, hüzünlenmekten kendilerini alamıyorlar. Yaşları 285 olduğu tahmin edilen 3 çınar ağacını anıt ağaç olarak tescil etti. Tescil edilen 1’nci çınarın yaşı 260, boyu 29, gövde 1.35, tepe çapı 15.15; 2’nci ağacın yaşı 285, boyu 21.50, gövdesi 1.59, tepe çapı 23.75; 3’ncü anıt ağacının yaşı 285, boyu 28, gövde çapı 1.49, tepe çapı ise 1.49 olarak kayıtlara geçti. (HLL-
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