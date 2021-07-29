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Aşırı yağışlar sürücülere zor anlar yaşattı
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29 Temmuz 2021 Perşembe günü yayınlandı
Aşırı yağışlar sürücülere zor anlar yaşattı

Aşırı yağışlar sürücülere zor anlar yaşattı

-Yolda kalan araçlardan detay

Aşı Gesi Aşırı Yağış Hayvan Köprü 

--Dağlardan inen çamur ve kayalardan detay
--Aşırı sulardan dolayı köprüye zarar  görmesinden detay
--Telef olan hayvanlardan detay
--Genel detay

( HAKKARİ ) HAKKARİ

- Hakkari-Van yolunda etkili olan yağışlardan dolayı karayolunun birçok noktasında kayalar düşerken ulaşımda zorluklar yaşandı. Van-Hakkari karayolu üzerinde bulunan Güzeldere Geçidi ile Başkale ilçesinde bağlı Albayrak Mahallesi bölgesinde etkili olan yağışlardan dolayı bir çok araç ilerlemekte zorluk yaşadı. Yağmurla birlikte dağlardan inen kayalar ve çamur kütleleri yolları ulaşıma kapattı. Karayolları ekiplerinin başlattığı çalışmalarla birlikte kapanan birçok nokta tekrar temizlenerek ulaşıma tekrar açıldı. Öte yandan aşırı yağışlardan dolayı birçok hayvanın da telef olduğu belirtildi. Karayolları ekipleri yola çıkacak sürücüleri mecbur olmadıkça yola çıkmamaları konusunda uyanırken vatandaşların dikkatli olmalarını istedi.
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