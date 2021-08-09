Aşırı sıcaktan bunalan Kilisliler, mesire alanlarına akın ediyor

-Piknik yapanlar

-Gölgede dinlenenler

-Mangal yakanlar

-Yapılan röportajlar



( KİLİS ) - KİLİS



- Kilis’te etkili olan aşırı sıcaklardan bunalan vatandaşlar, mesire alanları ile parklara akın ediyor. Kilis’te 40 dereceyi bulan aşırı sıcaklar nedeniyle vatandaşlar zorunlu olmadıkça sokağa çıkmıyor. Sıcaktan bunulan vatandaşların büyük bölümü ise serinlemek için parklara ve mesire alanlarına gidiyor. Ağaç gölgesinde oturarak zaman geçiren vatandaşların bir kısmı ise mangal yakarak piknik yapmayı ihmal etmiyor. Bir aydır etkili olan aşırı sıcaklar yüzünden özellikle serin olan sabah ve akşam saatlerinde sokağa çıktıklarını söyleyen vatandaşlar, güneşin etkili olduğu zamanlarda ise zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmadıklarını vurguladı. Kilis’te, aşırı sıcaklar yüzünden parklar ile mesire alanları ve piknik alanlarında yoğunluk yaşandığı öğrenildi. (MAD-SVY-Y

