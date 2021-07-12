Aşırı sıcaklara buharlı çözüm

-Vatandaşların buharlı serinleme sistemi ile serinlemesi

-Serinleyen vatandaşların açıklaması

-Duraklardaki buharlı serinletme sisteminden detaylar

-Genel detay ve görüntüler



( ŞANLIURFA )- Şanlıurfa’da serinleten duraklar ilgi görüyor ŞANLIURFA



- Şanlıurfa’da vatandaşlar, duraklara yerleştirilen buharlı serinletme sistemi ve vantilatörlerle serinliyor. Hava sıcaklığının 42 derecenin üzerinde seyrettiği Şanlıurfa’da sıcaklık, günlük yaşamı olumsuz yönde etkiliyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı, şehir içi yolcu taşımacılığında kullanılan otobüslerde klimaların açık tutulması için denetimlerini sürdürürken yolcuların durakta otobüs beklerken de sıcaktan etkilenmemeleri için “Buharlı serinletme” uygulamasını başlattı. Uygulama kapsamında otobüs duraklarında kurulan sistemle vatandaşlara soğuk su püskürtülüyor. Büyük vantilatörün de yerleştirildiği duraklarda otobüs bekleyenlerin, püskürtülen soğuk suyla sıcaktan korunması amaçlanıyor. Duraklarda buharlı serinletme yöntemi ile serinleyen vatandaşlar, tam çözüm olmasa da bir nebze serinlediklerini belirterek, teşekkür etti (BB-SD-Y)

