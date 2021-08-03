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Asi Nehri’nde balık ölümleri
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3 Ağustos 2021 Salı günü yayınlandı
Asi Nehri’nde balık ölümleri

Asi Nehri’nde balık ölümleri

Asi Nehri detay

Uzunlu Su Oksijen Seviyesi Oksijen 

-Köprüden geçenler detay
-Suyun üzerine çıkmış balıklar detaylar
-Ölü balıklar detay
-Mustafa tecimen röp
-Genel detaylar

( HATAY )- Balıklardan bazıları su yüzüne çıktı bazıları telef oldu HATAY

- Lübnan'ın Bekaa Vadisi'nin doğu kısmından doğan ve Suriye'den geçerek Hatay'dan Akdeniz'e dökülen toplam uzunluğu 556 kilometre olan Asi Nehri'nde balık ölümleri yaşandı. Hatay’da bulunan Asi Nehri’nde balıklar suyun yüzüne çıkarken, bazılarının öldüğü görüldü.
Hatay’ın merkez ilçesi Antakya’da bulunan Asi Nehri’nde bazı balıkların suyun üzerine çıktığı bazı balıkların ise öldüğü görüldü.
Yoldan geçen vatandaşlar, suyun üzerine çıkan balıkları görünce şaşkınlıklarını gizleyemediler. Balıkların suyun üzerine çıkmasının sudaki oksijen seviyesinin düşmesi olabileceğini belirten vatandaşlar bu konuda yetkililerden yardım istediler. Vatandaşlardan Mustafa Tecimen ise balıkların oksijensizlikten öldüğünü belirterek, “Sebze ve meyve sulaması yapıldığı için setler yapılıyor. İçerisinde sürekli aynı su olduğu için devir daim yapmadığı için su da oksijen seviyesi düşüyor. Burada yaklaşık 10 çeşit balık var ama hepsi oksijensizlikten ölüyor buna bir önlem alınsın artık” dedi.
(GKH-
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