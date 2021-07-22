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Artvin’in Arhavi ilçesinde dere kenarındaki ev sel sularına böyle kapıldı
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22 Temmuz 2021 Perşembe günü yayınlandı
Artvin’in Arhavi ilçesinde dere kenarındaki ev sel sularına böyle kapıldı

Artvin’in Arhavi ilçesinde dere kenarındaki ev sel sularına böyle kapıldı

Evin yıkıldığı anın görüntüsü

Kamera Cep Telefonu Sel 

-Cep telefon görüntüsüne yansıyan konuşmalar
-Çimento harç kamyonunun sel sularındaki dere içindeki görüntüsü

( ARTVİN )- Sel dere kenarındaki bir evi böyle önüne kattı götürdü ARTVİN

- Artvin’in Arhavi ilçesinde bugün yaşanan selde dere kenarındaki bir ev sel sularına kapıldı. O anlar cep telefonu kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. İlçenin Kapisre deresi Cumhuriyet mahallesinde daha önce sel tehdidi nedeniyle boşaltılan bir ev bugün sel sularına daha fazla dayanamayarak yıkıldı. Sel suları evi yıkıp önüne katıp denize sürüklerken, görüntüleri kayda alan ailenin konuşmaları yaşanan korku ve paniği gözler önüne serdi. Öte yandan yine aynı dere üzerinde bir çimento kamyonunun harç makinesi de sel sularına kapılarak denize ulaştı. (AG-ÖS-Y)
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