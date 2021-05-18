Artvin’de tam kapanma sonrası çiftçiler sanayiye akın etti

-Röportajlar



( ARTVİN )- Bozulan tarım aletlerini tamir ettirmek için sıraya girdiler ARTVİN



- Korona virüs tedbirleri kapsamında 17 günlük tam kapanma sonrası kademeli normalleşme ile birlikte Artvin’de dünden bu yana çiftçiler sanayiye akın etti. Bozulan tarım aletlerini tamir ettirmek isteyen vatandaşlar, adeta sıraya girerken sanayi esnafı ise bu durumdan oldukça memnun. Yeni tip Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında uygulamaya konulan 17 günlük tam kapanma, dün sabah sona erdi. Kısıtlamayı ve Ramazan Bayramı’nı köylerinde geçiren Artvinli vatandaşlar dün sabahtan bu yana sanayinin yolun tuttu. Tarım aletleri tamiriyle uğraşan esnaf, sabah dükkanını açmasıyla neye uğradıklarını şaşırdı. Bozulan tarım aletlerini tamir ettirmek isteyen vatandaşlar, sanayide adeta sıraya girdi. 17 gün boyunca arızalanan tarım makineleri, tek tek tamir edilirken, bu durum karşısında oldukça mutlu olan sanayi esnafları, "Tam kapama bize olumlu yansıdı" dediler. Sanayi esnaflarından Yüksel Özgöz, "Şu anda inanılmaz şekilde işlerimiz yoğun. Çiftçilerin tarım makinelerin bozulunca bizim iş yerimizde bozulunca 17 gün beklemek zorunda kaldılar. Bu durum bize de olumlu yansıdı. Bu sayede bizimde biriken kira elektrik ve parça borçlarında ödeme imkanı bulduk” dedi.

Tarımla uğraşana çiftçiler ise "Tarla ve bahçe düzenlerken, tarım aletlerimiz bozuldu kısıtlamadan dolayı günlerdir senayı esnafın kepenk açmasını bekledik ama şu ana inanılmaz şekilde yoğunluk var tamircilerde sıramızı bekliyoruz" ifadelerini kullandılar.

