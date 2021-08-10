Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
Yaşam
Artvin’de su yalağına düşen ineği böyle kurtardılar
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Ağustos 2021 Salı günü yayınlandı
Artvin’de su yalağına düşen ineği böyle kurtardılar

Artvin’de su yalağına düşen ineği böyle kurtardılar

İneğin sıkıştığı yerden kurtarıldığı cep telefonu görüntüsü

( ARTVİN )- Düştüğü su yalağından çıkamayarak sıkışan ineği kurtarmak için seferber oldular ARTVİN

Hafta Sonu Kamera Festival Cep Telefonu Hayvan 


- Artvin’in Ardanuç ilçesinde su yalağına düşerek içerisinde sıkışan inek vatandaşlar tarafından yoğun uğraşlar sonrası kurtarıldı. O anlar ise bölgeden geçen bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kayıt altına alındı. İlçenin Bereket köyünde her yıl geleneksel olarak düzenlen Dalahet Yayla Şenlikleri ve Boğa Güreşleri hafta sonu yapıldı. 115. kez düzenlenen festivale sunucu olarak katılan Şakir Kara, yol üzerinde hayvanlar için yapılan su yalağına bir ineğin düşerek sıkıştığını gördü. İneği sıkıştığı yerden kurtarmak için çevredeki vatandaşlardan yardım isterken, çağrıya cevap veren vatandaşlar inek için seferber oldu. Kara, o anları ise cep telefonu kamerası ile kayıt altına aldı. Büyük uğraşlar sonrası inek sıkıştığı yerden yara almadan kurtarılırken, diğer ineklerin sıkışan ineğin başından ayrılmaması dikkatlerden kaçmadı. Sunucu Şakir Kara, yaptığı açıklamada "Bir an önce festival alanına gitmem gerekiyordu. Fakat ineği o şekilde orada bırakamazdık. Vatandaşlardan yardım istedik sağ olsunlar herkes seferber oldu. İlginç bir şekilde diğer ineklerin pür dikkat şekilde arkadaşının kurtulmasını bekliyordu. Şükür yara almadan kurtarıldı. Herkesten Allah razı olsun" diye konuştu.
(AG-ÖS-Y)
İlgili Foto Galeriler
Başkentin Ortasında Çiftlik KurulduBaşkentin Ortasında Çiftlik Kuruldu
Golden Çetesi İstanbula GönderildiGolden Çetesi İstanbula Gönderildi
Üç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına KavuştuÜç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına Kavuştu
Çin'de Yeni Yıl HazırlıklarıÇin'de Yeni Yıl Hazırlıkları
2 Bin Rakımlı Yaylada Kar Festivali2 Bin Rakımlı Yaylada Kar Festivali
Böyle Vicdansızlık GörülmediBöyle Vicdansızlık Görülmedi
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı