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Artvin’de dolu yağışı
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8 Temmuz 2021 Perşembe günü yayınlandı
Artvin’de dolu yağışı

Artvin’de dolu yağışı

Dolu yağışından görüntü

( ARTVİN ) ARTVİN

Tarım Dolu Yağışı Altın Yağan Irak 


- Artvin ve ilçelerinde aniden bastıran yağış kısa sürede yerini doluya bıraktı. Kentin yüksek kesimlerinde etkili olan dolu yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Merkeze bağlı Maden köyü ve Yusufeli ilçesi Boyalı köyünde etkili olan dolu yağışı bazı tarım arazilerinin zarar görmesine neden oldu. Boyalı köyü sakinlerinden Sibel Yağcı, Temmuz ayında dolu yağışı nedeniyle beyaza bürünen dağların görüntüsünü kayıt altına aldı. Kuraklığın ardından yağan dolu ise şaşkınlığa neden oldu. Ceviz büyüklüğündeki dolu yağışı kısa süre etkili olmasının ardından hayat yeniden normale döndü.
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