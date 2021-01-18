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18 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Arızaya giden ekipler aç kalan hayvanları elleriyle besledi

Arızaya giden ekipler aç kalan hayvanları elleriyle besledi

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Hafta Sonu Hayvan Barınağı Sokağa Çıkma Yasağı Bulduk Aydınlatma Direği 

-Vedaş ekibinden görüntüler
-Ekibib arızaya müdahale etmesi
-Ekibin köpekleri beslemeleri
-Detay görüntüler
-Röpler
-Not: Arızaya gideren ekipler köpekleri beslemeyi ihmal etmedi adlı haber kafe dosyasına aktarılmıştır.

( BİTLİS ) BİTLİS

- Bitlis Belediyesine ait hayvan barınağındaki arızaya giden Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) ekipleri, buradaki köpekleri kendi elleriyle beslemeyi de ihmal etmediler. VEDAŞ arıza ekipleri, ihbarı değerlendirip arızayı giderdikten sonra barınaktı köpekleri belediyenin verdiği yem ve mamalarla beslediler. Arıza Koordinatör Mühendisi Samet Tan, sokağa çıkma yasağının olduğu günlerde bile vatandaşların kesintisiz enerji alması için ellerinden geleni yaptıklarını belirterek, “Sokağa çıkma yasağının olduğu günlerde tüketicilerimize kesintisiz enerji sağlamak için görev başındayız. Bitlis Belediyesinin köpek barınağındaki aydınlatma arızası için olay yerine geldik. Arızamızı giderdik. Arkadaşlarımızla birlikte buradaki köpekleri severek, onları besleme fırsatı bulduk. Bu soğuk kış günlerinde onları yalnız bırakmadık. Doğayı ve hayvanları korumak tüm insanların görevidir” dedi.
Bitlis Belediyesi Basın ve Halkla İlişkileri Müdürü Ercan Çağlayan ise “Belediyemize ait hayvan barınağımızda hafta sonu aydınlatma direğimizdeki arıza için gelen VEDAŞ ekipleri, arızayı giderdikten sonra köpekleri kendi elleriyle beslediler. Kendilerine teşekkür ediyoruz” diye konuştu.
(VO-MSA-Y)
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