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21 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Arızalara giden ekiplerin kar ve soğukla mücadelesi

Arızalara giden ekiplerin kar ve soğukla mücadelesi

Yoğun kar altında arızalara müdahale için yola çıkan çalışanlar

Kar Kalınlığı Kamera Donma Tehlikesi Cep Telefonu Kar Yağışı 

-Arızaları gidermek için zirveye tırmanan çalışanlar
-Güçlükle ilerleyen elektrik ve GSM şirketi çalışanları
-Arızayı gidermek için çalışan görevliler

( TUNCELİ ) TUNCELİ

- Tunceli'de kar yağışı ile birlikte zaman zaman meydana gelen elektrik ve GSM hatlarındaki arıza nedeniyle, ekipler yer yer 1 metreyi aşan kar ve soğuk hava ile mücadele ediyor.Bir çok ilde olduğu gibi geçtiğimiz hafta Tunceli'de de yoğun kar yağışı etkili oldu. 4 gün süren yağış ile birlikte özellikle yüksek rakımlı bir çok bölgede kar kalınlığı 1 metreyi aştı. Kentteki yoğun kar yağışı, bazı bölgelerde elektrik ve GSM hatlarında arızalar meydana getirdi. Arızaları gidermek için şirketlerin saha görevlileri yer yer 1 metreyi aşan kar , tipi ve fırtınaya rağmen sahada çalışma yürüttü. Ekipler, zaman zaman soğuk hava nedeniyle donma tehlikesi de geçirdi. Son olarak Pülümür ilçesi Dağyolu bölgesindeki arızaya müdahale eden ekipte yer alan 2 kişi donma tehlikesiyle ilçe sağlık merkezine götürülerek müdahalesi yapıldı.Ekiplerin kar ve soğuk hava ile mücadelesi ise arkadaşlarının cep telefonu kamerasına yansıdı.
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