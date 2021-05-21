Arı üreticilerini bekleyen tehlike: Gal arısı

-arılarla yapılan çalışmadan görüntü

-Rahman Kangal ile röportaj



( DÜZCE -ÖZEL)- Önlem alınmazsa arıcılık yok olacak DÜZCE



- Kestane ağaçları ve bal üreticileri için büyük tehlike oluşturan, halk arasında ise 'katil arı' olarak bilinen Gal arısının yeni adresi Düzce oldu. Gal arısı için önlem alınmazsa kestane ağaçları kuruma tehlikesiyle karşı karşıya kalacak. Kestane ağaçlarının çiçek açmasını engelleyen ve kurumasına neden olan Gal arısı, Türkiye'de ilk olarak Yalova ve Bursa bölgesinde ortaya çıkmıştı. Gal arısının yeni adresi ise Düzce oldu. Düzce’de arı yetiştiriciliği yapan Rahman Kangal, kestane ağaçlarının çiçek açmasını engelleyen ve kurumasına neden olan Gal arısının gelecek yıllarda daha büyük tehlike olacağını kestane ve bal üretiminde sıkıntılar yaşanacağını söyledi.



Ana vatanı Çin olan, Türkiye’de ilk olarak 2014 yılında Yalova ve Bursa bölgesinde ortaya çıkan Gal arısı için önlem alınmazsa kestane ağaçları kuruma tehlikesiyle karşı karşıya kalacak. "Biz bal, vatandaş kestane alamayacak" Önümüzdeki yıllarda ‘katil arının’ daha büyük tehlikeler doğuracağına değinen Kangal, "Gal arısı kestane çiçeğinin açmasını engelleyen bir arı türü. Bu Düzce için çok büyük tehlike. Şu anda ve önümüzdeki yıllarda daha da büyüyecek. Biz bal alamayacağız, vatandaşta kestane alamayacak" dedi.

Çiçek oluşumunu engelliyor Gal arısının çiçek oluşumunu engellediğini belirten Rahman Kangal, "Gal arısı çiçek oluşumunu engelliyor. Tabii çiçek olmadığı için meyve de olmayacak, bal da olmayacak. Gal arısı çiçek açmasını engelliyor ve meyve olmasını da engelliyor. Bu yüzden hem kestane, hem bal akımını durduruyor" diye konuştu.

Kangal, Gal arısının oluşturduğu tehlikelerin önüne geçmek için İl Tarım Müdürlüğünün önlem alması gerektiğini de sözlerine ekledi.

