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27 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
Ardahan’da süper ay görenleri büyüledi

Ardahan’da süper ay görenleri büyüledi

-Süper aydan görüntü

Ölümsüz Bild 

--Balkonda süper ay görüntüsünü çeken Özgür Furkan Yıldız'dan görüntü
--Özgür Furkan Yıldız ile röportaj
-DETAYLAR

( ARDAHAN ) ARDAHAN

- Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği "Süper Ay" Ardahan’da güzel görüntü oluşturdu. Ay'ın normalden daha büyük ve parlak göründüğü ender gök olaylarından olan Süper Çiçek Kanlı Ay, Ardahan’da da görüntülendi. Dünya'nın uydusu Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlenebildiği bu doğa olayına tanıklık etmek isteyen vatandaşlar evlerinin balkonuna çıktı. Ay bu gece normalden daha büyük ve daha parlak görüntüsüyle kendini gösterirken, tüm görkemiyle görüntülemek isteyen Özgür Furkan Yıldız, ’’Dolunay çıktı ve görmüşken bu anı da ölümsüzleştirmek istedik. Gerçekten de çok huzur verici görüntü.’’ Dedi. (OY-
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