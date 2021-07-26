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Ardahan'da dolu yağışı
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26 Temmuz 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Ardahan'da dolu yağışı

Ardahan'da dolu yağışı

dolu yağışından görüntü

( ARDAHAN ) ARDAHAN

Yağmur Akalan Dolu Yağışı Irak 


- Ardahan'da kısa süreli dolu yağışı etkili oldu. Misket büyüklüğündeki dolu ile birlikte bazı alanlar beyaza büründü. Ardahan'da ceviz büyüklüğünde dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak yağış şeklinde başlayan yağmur daha sonra yerini şiddetli dolu yağışına bıraktı. Kısa süreli dolu yağışı sokakta yakalanan vatandaşlar ise zor anlar yaşadı. Dolu yağışı özellikle çiftçileri tedirgin etti. Sağanak yağışın Ardahan’da gün içerisinde etkili olması bekleniyor. Aniden bastıran doluya hazırlıksız yakalanan yayalar ile araç sürücüleri ise zor anlar yaşadı.
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