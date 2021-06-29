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29 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Ardahan beyaza büründü, araçlar yollarda mahsur kaldı

Ardahan beyaza büründü, araçlar yollarda mahsur kaldı

- Doludan detaylar

Mahsur Kaldı Kamera Dolu Yağışı 

-- Araçların yolda mahsur kalması

( ARDAHAN ) ARDAHAN

- Ardahan’da dolu yağışı her yeri beyaza bürüdü. Uzun süre devam eden dolu sonrası araçlar yolda kaldı. Ardahan’ın Çıldır ilçesi Haziran ayının son günlerinde adeta kışı yeniden yaşadı. Öğle saatlerinde başlayan ceviz büyüklüğünde ki dolu yağışı her yeri beyaza bürüdü. Trafikte ilerlemekte güçlük çeken araçlar yollarda kaldı. Amatör kameralara yansıyan görüntülerde dolunun şiddeti araç içerisinden görüntülendi. Çıldır ilçesine bağlı Beyratun köyü yolunda kalan araçlar uzun süre dolunun bitmesini bekledi. (ST-)
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