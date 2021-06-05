ARDAHAN - '5 Haziran Dünya Çevre Günü' etkinlikleri
ARDAHAN - "5 Haziran Dünya Çevre Günü" etkinlikleri - "5 Haziran Dünya Çevre Günü" etkinlikleri - Ardahan Valisi Hüseyin Öner'in etkinlikle ilgili açıklaması - Çamlıçatak Ormanlığında gönüllüler tarafından çöp toplanması ve çevre temizliği yapılmasıDoğu Anadolu'da 4 ilde "5 Haziran Dünya Çevre Günü"nde etkinlikler düzenlendiARDAHAN (AA) - Ardahan , Kars, Erzincan ve Tunceli'de, "5 Haziran Dünya Çevre Günü" dolayısıyla çöp toplandı, çevre temizliği yapıldı ve fidan dağıtıldı. Ardahan 'da, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce Çamlıçatak Ormanlığında düzenlenen etkinlikte, Vali Hüseyin Öner, yetkililer, sporcular ve gönüllüler çöp topladı.Vali Öner, etkinlikte yaptığı konuşmada, çevrenin korunmasının çok önemli olduğunu ve bu bilinci genç kuşaklara aktarmak istediklerini söyledi.
Etkinlikle çevrenin önemine dikkat çekmek istediklerini bildiren Öner, "Çevre, hayatımızın vazgeçilmezi. Bu nedenle çevreyi ihmal edemeyiz. İhmal edilen çevre bize olumsuz dönüyor. Çevremiz gitgide önem kazanıyor ve bunun farkında olmamız lazım." ifadelerini kullandı.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım