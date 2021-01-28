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28 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Araka hasadı 2 ay önce başladı

Araka hasadı 2 ay önce başladı

Araka tarlası

Asad 

-Arakaların hasat edilmesi
-Üretici Zeliha Sevler’in konuşması
-Ömer Alçı’nın konuşması
-Toplanan arakalar
-Sepete atılan Arakalar
-Dolu sepet
-Genel ve detay

( MERSİN )- Mersin'de bezelye türü arakanın erken hasadı üreticileri hem sevindirdi hem de şaşırttı MERSİN

- Mersin’in Tarsus ilçesinde havaların mevsim normalinin üzerinde seyretmesi, bezelye türlerinden olan "araka"nın erken yetişmesine neden oldu.İlçeden 30 kilometre uzaklıkta bulunan Avadan Mahallesi'nde araka hasadına başlayan çiftçiler, her yıl nisan ayının başında yaptıkları hasadı bu yıl erken gerçekleştirdiklerini söyledi.

Tarlada kilosu 10 liradan alıcı bulunan arakanın hasadının erken olması çiftçileri hem sevindirdi, hem de şaşırttı.6 dönüm ekili alanda hasat yapan Zeliha Sevler, havaların sıcak gitmesinden dolayı erken hasat yaptıklarını söyledi.

Sevler, “Normalde biz bu arakayı mart ile nisan ayında hasat ediyorduk ama havaların sıcak gitmesi nedeniyle ocak ayında hasada başladık. Bu seneki hava şartlarından arakamız açıkta, sera değil, yetişmiş vaziyette hasadına başladık” dedi.
Ürünün 20 gün önce yetişmeye başladığını belirten Ömer Alçı, “Allah’ın takdiri ilahisi havaların sıcak gitmesinden dolayı bu mevsimde hasat yapmaya başladık. Kesinlikle ne bir sera, ne bir kapalı ortam. Gördüğünüz gibi bezelyelerimiz yaklaşık 20 gündür de var zaten. Bu şekilde bir hasat yapıyoruz” şeklinde konuştu.
6 dönüm ekili alandan yaklaşık 20 ton ürün alınacağı belirtildi.Çiftçiler, ülke genelinde havaların karlı ve yağışlı geçmesine rağmen Tarsus’ta bahardan kalma bir günde tarlalarında çalıştığı da görüldü.

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