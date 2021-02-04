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04 Şubat 2021 Perşembe günü yayınlandı
Araçları kara saplanan aileyi jandarma kurtardı

Araçları kara saplanan aileyi jandarma kurtardı

cep telefonu görüntüsü

Jandarma İş Makinesi Geçmiş Olsun Hızır Cep Telefonu 

-muhtar ve kurtarılan şahsın konuşması
-iş makinesi
-araçlar

( ELAZIĞ ) ELAZIĞ

- Elazığ’da kar nedeniyle otomobilleriyle mahsur kalan aileyi jandarma ekipleri kurtardı. Edinilen bilgiye göre, bir aile vakit geçirmek için karın yoğun olduğu Harput Mahallesi Buzluk Mağarası mevkiine gitti. Dönüş yolunda ailenin aracı kara saplandı. Bunun üzerine aile durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma ekipleri, belediye iş makineleri ve mahalle muhtarı Zülküf Demirpolat ile giderek aileyi kurtardı. Kurtarılan aile ardından muhtarlığa götürülerek ısınmaları sağlandı. Buzluk Mağaralarında ailenin yolda kaldığını belirten Muhtar Zülküf Demirpolat, “Allah razı olsun jandarma ve Elazığ Belediyesi her zaman yanımızda. Vatandaşımıza da geçmiş olsun diyoruz. Aileyi alıp direk muhtarlığa götürdük. Orada sıcak çaylarını içip mağduriyetlerini giderdik. Buzluk mağaralarının oradan kar oynamaya gelmişler. Bu sene malum fazla kar olmadığından dolayı vatandaşlar nerede kar görürse oraya yöneliyor. Biz geçmiş olsun diyoruz” dedi.
Yolda kalan vatandaşlar ise, “Çok teşekkür ediyoruz. Muhtarımız bizimle çok ilgilendi. Ailemizi aldı muhtarlığa götürdü. Jandarma’mız, belediyemiz hepsi hızır gibi yetişti. Allah razı olsun diyoruz” diye konuştu.

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