Aracıyla sele yakalanıp 100 metre sürüklendi, dehşet anlarını böyle anlattı

-SELİN ZARAR VERDİĞİ TARLALARDAN GÖRÜNTÜ

-SU BASAN EVLERDEN GÖRÜNTÜ

-SELİN GETİRDİĞİ AĞAÇLARDAN GÖRÜNTÜ

-SELDE SÜRÜKLENEN ARAÇ VE SAHİBİNDEN GÖRÜNTÜ

-KÖYLÜLERLE RÖP.

-SELDE ARACIYLA SÜRÜKLENEN KÖYLÜDEN RÖP.



( BURSA -ÖZEL-DRONE)- Selin bıraktığı hasar böyle görüntülendi- Tarım arazileri sular altında kaldı, evleri su bastı BURSA



- Bursa’da selin verdiği zarar gün ağarınca ortaya çıktı. Tarım arazileri zarar görürken çok sayıda evi su bastı. Karacabey ilçesinde etkili olan aşırı yağışlardan dolayı taşan dereler felakete sebep oldu. İlçeye bağlı Yeşildere, Dağkadı, Tophisar köylerinde dere yataklarına yakın olan ekili tarla ve evleri su bastı. Taşan dereler tonlarca ağırlığındaki ağaçları sökerek tarım arazilerin sürükledi. Köylerde ekili olan sel buğday, kavun, karpuz, domates tarlalarına yüzde 40 oranında zarar verdi. Yeşildere köyünde evleri sular altında kalan vatandaşlar evlerine dolan suyu boşaltmak büyük uğraş verdi. Evleri su dolan vatandaşların eşyaları kullanılamaz hale geldi. Yeşildere köyünde sele tarlasında aracıyla yakalanan Muzaffer Bektaş’ı sel suları 100 metre sürükledi. Korku dolu anlar yaşayan Bektaş, ölümden kıl payı kurtuldu. Sele aracıyla tarlada yakalandığını ifade eden Muzaffer Bektaş, "Sel suları bir anda geldi. Beni aracımın içinde yakaladı. Aracımla 100 metre sürüklendim. Çok korktum ölümden kıl payı kurtuldum. Aracım tarlanın ortasında çamura gömüldü" dedi Böyle bir felaketi 64 yıldır görmediğini belirten Nizamettin Yavaş, "Kara dağa yağan aşırı yağışlar sele sebep oldu. Köyümüzden geçen iki dere taştı. Evler ve tarlalar sular altında kaldı. Dağdan köyümüze sel sularıyla tonlarca ağırlıktaki Ağaçlar geldi. Büyük bir felaket yaşadık. Çok şükür can kaybı yok" şeklinde konuştu.



