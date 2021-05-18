Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Mayıs 2021 Salı günü yayınlandı
Aracın çarptığı karaca telef oldu

Aracın çarptığı karaca telef oldu

Karacadan detay

Muhabir 

-yoldan detay
-karacada yapılan inceleme
-karacanın araçtan indirilmesi

( KARABÜK ) KARABÜK

- Karabük’ün Eflani ilçesinde yolun karşısına geçmek istediği sırada aracın çarptığı karaca telef oldu. İHA muhabirinin fark ettiği karacaya çarpan sürücünün olay yerinden kaçtığı öğrenildi. Olay, Eflani - Pınarbaşı karayolunda meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan karacaya araç çarptı. Kazada çarpmanın şiddetiyle yolun kenarına fırlayan karaca olay yerinde can verdi. Sürücü olay yerinden kaçarken, yerde yatan cansız karacayı İHA Muhabiri Ahmet Yıldırım fark etti. Yıldırım, telef olan karacayı aracına koyarak Eflani Belediyesi Veteriner Kliniği’ne getirip yetkililere teslim etti. Yapılan incelemede karacanın arka bacağında kırıklar olduğu ve çarpmanın etkisiyle sürüklendiği düşünülüyor. Karaca, Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edilecek.
İlgili Foto Galeriler
Meğer Hepimiz Kandırılmışız!Meğer Hepimiz Kandırılmışız!
Ankarada Sağanak Yağış Etkili OlduAnkarada Sağanak Yağış Etkili Oldu
Dünyanın En İlginç Adası: Tristan Da CunhaDünyanın En İlginç Adası: Tristan Da Cunha
İlk Meclisin Hiç Görmediğiniz Kareleri...İlk Meclisin Hiç Görmediğiniz Kareleri...
Dünyanın En Ucuzu! 300 Yıl Dayanıyor...Dünyanın En Ucuzu! 300 Yıl Dayanıyor...
Yok Böyle Ustalık! Parçalanmış Mercedesi Bakın Ne Yaptı...Yok Böyle Ustalık! Parçalanmış Mercedesi Bakın Ne Yaptı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement