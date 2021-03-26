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26 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
Antalya’nın doğal fotoğraf stüdyosu: Kurşunlu Şelalesi

Antalya’nın doğal fotoğraf stüdyosu: Kurşunlu Şelalesi

-Kurşunlu şelalesi detay

Ölümsüz Para Cezası Yabancı Turist Ziyaretçiler Fotoğraf Stüdyosu 

--Ziyaretcı turıstler detay
-- Dron görüntüleri
--Şelaleye gelen ziyaretçiler detay
--Fotoğraf çekenler detay
--Gelin ve damat detay
--Dere detay
--Niliferler detay
-Aktüel görüntüler
--Ziyaretciler detay
--Fotoğraf çekinmeye gelen gelin damat detay
--Niliferler detay
--Tabiat parkından detay
--detaylar

( ANTALYA -ÖZEL-DRONE)- Mest eden doğal güzelliğiyle dikkat çeken Kurşunlu Şelalesi, binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlıyor- Şelaleye gelin ve damatlar da en güzel anılarını ölümsüzleştirmek için dış çekime geliyor- Şelale bölümünden yaklaşık 1 kilometre patika yoldan yürüyüp ulaşılabilen Nilüfer Çiçeği Bahçeleri ise ziyaretçileri hayran bırakıyor- Dalından koparılmasına para cezası bulunan nilüferler, koruma altında tutuluyor ANTALYA

- Antalya’nın doğal harikalarından Kurşunlu Şelalesi, mest eden doğal güzelliği ile her yıl binlerce yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor. Gelin ve damatların da en güzel anılarını ölümsüzleştirmek için ziyaret ettiği şelale, adeta doğal fotoğraf stüdyosuna dönüşüyor. Antalya’nın Aksu ilçesindeki Kurşunlu Şelalesi Tabiat Parkı, rengarenk mest eden doğal güzelliğiyle ziyarete gelen yerli ve yabancı turistleri hayran bırakıyor. Yedi adet küçük göletin küçük şelaleciklerle birbirine bağlandığı 2 kilometrelik bir kanyon içindeki şelale, bitki örtüsü, dev ağaçların arasındaki patika yolları, endemik bitkileri ile ziyaretçilerine huzurlu bir tatil deneyimi yaşatıyor. Güzelliğiyle adeta görsel şölen sunan şelaleye gelenler, eşsiz manzara eşliğinde bol bol fotoğraf çekiniyor. Gelin ve damatlarının en güzel günlerinde de ziyaret ettiği şelale, zaman zaman doğal fotoğraf stüdyosuna dönüşüyor. Çiftler, en güzel anılarını ölümsüzleştirmek için şelaleyi arkalarına alıp dış çekimi yaptırıyor. Dalından koparılmasına para cezası olan nilüfer çiçekleri de var Şelale bölümünden yaklaşık 1 kilometre patika yoldan yürüyüp ulaşılabilen Nilüfer Çiçeği Bahçeleri ise ziyaretçileri hayran bırakıyor. Tatlı su kaynağında yetişen ve koparılması halinde oldukça yüksek para cezası bulunan nilüfer çiçekleri, narin güzelliğiyle cezbediyor. “Koruma altındalar” Kurşunlu Şelalesi İşletmecisi Fikret Çıtırgı, yaklaşık 270 hektar alandaki tabiat parkının koruma altında olduğunu söyledi.

Pandemi döneminde 4 ay kapalı kaldıklarını ve sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle de ziyaretçi sayısında yüzde 80 oranında düşüş yaşadıklarını aktardı. Kurşunlu Şelalesi’nin doğal bir harika olduğuna işaret eden Çıtırgı, “Endemik bitkilerin bol olduğu bir alan burası. Nilüfer çiçeğinin yoğun olduğu alan ve yaban orkidesi çiçeklerimiz var. Bunlar koruma altında. Vatandaşlarımızın bu konuda duyarlı olması lazım. Bugün doğadaki güzellikleri gelip görüyor ama her vatandaş bir tanesini alsa, geleceğe kuru topraktan başka bir şey bırakmamış oluruz” diye konuşu.
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