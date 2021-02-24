ANTALYA - Kaş’ta şubat ayında deniz ve güneş keyfi
- Kaş ilçesindeki dünyaca ünlü Kaputaş Plajı - Kaputaş Plajı ve sahilinin havadan görüntülerş (drone) - Denize girenler - Güneşlenen tatilciler Antalya 'da deniz ve güneş keyfi yaşanıyorANTALYA (AA) - Antalya 'nın Kaş ilçesindeki dünyaca ünlü Kaputaş Plajı, tatilcileri ağırlamaya devam ediyor.Yazdan kalma günlerin keyfini çıkaranlar, güneşli havada doyasıya eğlendi.Ilık havayı fırsat bilenlerden bazıları denize girdi.Bazı kişiler ise sahilde yürüyüş yapmayı tercih etti.
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