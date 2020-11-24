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24 Kasım 2020 Salı günü yayınlandı
ANTALYA - Dünyaca ünlü Kaputaş Plajı'nda deniz, kum ve güneş keyfi

ANTALYA - Dünyaca ünlü Kaputaş Plajı'nda deniz, kum ve güneş keyfi

- Kaputaş Plajı'nın drone görüntüsü - Denize girenler tatilciler - Sahilde güneşlenenlerDünyaca ünlü Kaputaş Plajı'nda deniz, kum ve güneş keyfiANTALYA (AA) - Antalya 'nın Kaş ilçesindeki dünyaca ünlü Kaputaş Plajı, kasımda da tatilcileri ağırlamaya devam ediyor. İlçenin yüksek kesimlerine kar yağmasına rağmen, sahilinde yazdan kalma günler yaşanıyor. Yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası Kaş'ta tatilciler, Kaputaş Plajı'nda denizin ve güneşin keyfini çıkardı. Bazı ziyaretçiler denize girerken, bazıları güneşlendi.

Yabancı Turist Ziyaretçiler 

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