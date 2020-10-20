Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Ekim 2020 Salı günü yayınlandı
Antalya’da yunus balıkları tekneye eşlik etti

Antalya’da yunus balıkları tekneye eşlik etti

Cep telefonu görüntüsü

Yarış Körfez Yunus Balığı Yunus Balıkları Cep Telefonu 

-yunus balıklarının tekneyle ilerlemesi
-tatilcilerin yunus balıklarına sevgi gösterisi
-tekne detay
-yunus balıklarının dans ederek tekneden uzaklaşması

( ANTALYA )- Yunus balıklarının tekneyle aynı anda ilerlemesi renkli görüntüler oluşturdu ANTALYA

- Antalya körfezi açıklarında deniz turu yapan tekneye yunus balıkları eşlik etti. Antalya körfezi açıklarında tatilcilerin tekneyle çıktığı tur esnasında 2 tane yunus balığı tekneye eşlik etmeye başladı.
Yunus balıklarının tekneyle aynı anda ilerlemesi renkli görüntüler oluşturdu.Yunus balıklarını cep telefonu kamerasına kayda alan vatandaş ise "Arkadaşlar yunus balıkları şuanda bizimle beraber yarışıyor, bak bak 3-4 taneler şuanda da"dedi.
Görüntülerde ise 2 tane yunus balığı tekneyle aynı hızda ilerlemesi ve yunus balıkların tekneyle bir süre eşlik etmesi ardından su içerisinde dans ederek uzaklaşması yer aldı. Teknedeki tatilcilerin ise ilgi odağı oldu. (BY-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Erdoğan Mega Projeleri İncelediErdoğan Mega Projeleri İnceledi
Körfez Geçişinde Köprü Ayakları YükseliyorKörfez Geçişinde Köprü Ayakları Yükseliyor
Bu Canavardan 1 Tane ÜretildiBu Canavardan 1 Tane Üretildi
Meğer Hepimiz Kandırılmışız!Meğer Hepimiz Kandırılmışız!
Ankarada Sağanak Yağış Etkili OlduAnkarada Sağanak Yağış Etkili Oldu
Dünyanın En İlginç Adası: Tristan Da CunhaDünyanın En İlginç Adası: Tristan Da Cunha
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı