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Antalya'da nem yüzde 90'a ulaştı, vatandaşlar denize akın etti
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29 Ağustos 2021 Pazar günü yayınlandı
Antalya'da nem yüzde 90'a ulaştı, vatandaşlar denize akın etti

Antalya'da nem yüzde 90'a ulaştı, vatandaşlar denize akın etti

Sahilden detay

Hava Sıcaklığı Hafta Sonu Yabancı Turist Alabalık Başkent 

-Kalabalık detay
-Denize girenler detay
-Güneşlenenler detay
-Paraşüte binenler detay
-Diğer detaylar

( ANTALYA )- Turizm kenti Antalya’da sahiller tıklım tıklım doldu ANTALYA

- Turizmin başkenti Antalya’da hava sıcaklığının 33 dereceye nem oranının ise yüzde 90’a yaklaşması ile sıcak havadan bunalan yerli ve yabancı turistler dünyaca ünlü Konyaaltı Sahiline akın etti. Antalya’da hava sıcaklığı bugün 33 dereceye kadar ulaştı. Nem oranının 88 yüzde, deniz suyu sıcaklığının 29 dereceye kadar çıkmasını fırsat bilen yerli ve yabancı vatandaşlar dünyaca ünlü Konyaaltı Sahilinde yoğunluk oluşturdu. Kilometrelerce uzanan sahil şeridi hafta sonu olması nedeniyle neredeyse tıka basa doldu. Sahile gelen vatandaşlar Akdeniz’in serin suyuna girerek serinledi. Bazı vatandaşlar ise sıcak hava dolayısı ile şemsiye altında dinlenmeyi tercih ederken bazıları da tekneden paraşütle uçarak şehri izledi. Almanya’dan Antalya’ya tatile gelen Burak Zengin, “2 haftalık geldim. Sürekli buraya geliyorum. Dünyanın birçok yerine gittim en güzel yer burasıdır. Deniz ve hava mükemmel, herkese tavsiye ederim. Herkese buraya gelsin” dedi.
(EG-
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