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21 Ekim 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Antalya'da denizde hortum

Antalya'da denizde hortum

Cep telefonu görüntüsü

Kamera Cep Telefonu 

-Deniz üzerindeki hortum
-Kıyıdan çekilen hortum
-Bahçeler detay

( ANTALYA ) ANTALYA

- Antalya'nın Kemer ilçesinde Çıralı tatil merkezi açıklarında çıkan hortum 15 dakika ilerledikten sonra kayboldu. Çıralı tatil merkezinin yaklaşık 10 kilometre açığında saat 12.30 sıralarında denizde hortum oluştu. Yaklaşık 15 dakika boyunca deniz üzerinde ilerleyen hortum, daha sonra gözden kayboldu. Denizde ilerleyen hortum kıyıya ulaşmadan gözden kaybolurken, hortum çevre sakinleri tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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