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23 Ekim 2020 Cuma günü yayınlandı
Antalya'da 60 civarında kuş türünden 1000'e yakın kuş halkalandı

Antalya'da 60 civarında kuş türünden 1000'e yakın kuş halkalandı

kuşların halkalanması

İklim Değişikliği İlkbahar Öğrenciler Araştırmacı Sonbahar 

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( ANTALYA )- Antalya'da kuş halkalama çalışması ANTALYA

- Serik Boğazkent Kuş Halkalama İstasyonu 2020 sonbahar çalışması başladı.
Çalışmalarda 60 civarında kuş türünden 1000'e yakın kuş halkalandı. İlkbaharda Türkiye'de ilk kez halkalanan İzmir Yalıçapkını türünden yeni bir kuş daha yakalandı.Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü ile Serik Belediyesi arasında imzalanan protokol kapsamında yapılan araştırmalar sonucu Yalıçapkını, Mavigerdan, Kızılgerdan, Söğütbülbülü, Çıvgın, ötleğenler, kamışçınlar, Boyunçeviren, İncirkuşları, Kuyruksallayanlar sonbahar çalışmasında yakalanan bazı türler oldu.Alanya Alaattin Keykubat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Hakan Karaardıç yaptığı açıklamada, "Son yıllarda yaptığımız çalışmalar doğrultusunda bazı göçmen türlerin, Mahmuzlu Kızkuşu gibi bazılarının göç etmediklerini, Boğazkent'te kışladıklarını tespit ettik. Bu nedenle, bu yıldan itibaren sonbahar çalışmasını Kasım sonuna kadar devam ettireceğiz. Küresel ısınma ve iklim değişikliğinin yaban hayatına, kuşların mevsimsel ve yıllık davranışlarına olası etkilerini belirlemeyi planladığımız bu çalışmalarla uzun dönem değişimleri belirleyeceğiz. Ayrıca amacımız çalışmalarımız sayesinde uzman araştırmacıların yetişmesine de önemli katkılar sunmaktadır” diye konuştu.
Karaardıç, başta Serik ve çevresi olmak üzere ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik çevre ve doğa eğitimlerine pandemi nedeniyle ara verildiğini fakat kısa sürede yeniden başlayacakları bildirdi.İstasyonda çalışmalara katılarak deneyim kazanan Milli Parklar Antalya Şube Müdürlüğü orman yüksek mühendisi Hasan Bey ve Pamukkale Üniversitesi doktora öğrencisi Esat Kızılkaya, usta halkacı sertifikasını almaya hak kazandı.
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