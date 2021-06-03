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3 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
ANTALYA - Akdeniz Üniversitesi'nde 'Tarih-Kültür-Doğa: Patara' Sergisi açıldı

ANTALYA - Akdeniz Üniversitesi'nde 'Tarih-Kültür-Doğa: Patara' Sergisi açıldı

ANTALYA - Akdeniz Üniversitesi'nde "Tarih - Kültür - Doğa: Patara" Sergisi açıldı - "Tarih - Kültür - Doğa: Patara" Sergisi detay görüntü - Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan açılış konuşması görüntüsü - "Tarih - Kültür - Doğa: Patara" Sergisi görüntüAkdeniz Üniversitesi'nde "Tarih - Kültür - Doğa: Patara" Sergisi açıldıANTALYA (AA) - Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından gerçekleştirilen "Tarih - Kültür - Doğa: Patara" etkinlikleri kapsamından öğretim elemanları karma sergisi düzenlendi.
Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Başbuğ'un küratörlüğünü üstlendiği sergide 48 farklı öğretim elemanının eserleri sergilendi.Serginin açılışını yapan Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, emeği geçen herkesi tebrik etti.Özkan, Antalya 'nın medeniyetler kenti olduğunu, kentin zenginliklerinin değerlendirilmesi ve iyi tanıtılması gerektiğini kaydetti.
Antalya 'nın tanıtımında Patara'da yapılan çalışmalarla Patara Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Havva İşkan Işık'ın öncü olduğuna değinen Özkan, Işık ve çalışma ekibine antik kentteki çalışmalarından dolayı teşekkür etti.Prof. Dr. Havva İşkan Işık da 2020 yılının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "Patara Yılı" ilan edildiğini hatırlattı.Yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) salgınına rağmen Patara Antik Kenti tanıtımlarının hız kesmeden sürdüğünü belirten Işık, "Devletimiz bu yıla, her alanda, her sektörde büyük destek verdi. Aslında mümkünsüzü mümkün kıldılar. Sevgili rektörümüz de her zaman yanımızda oldu." dedi.
Işık, Anadolu topraklarının yeryüzünde medeniyetin oluştuğu topraklar olarak kabul edilmesi gerektiğini dile getirdi.

Koronavirüs Küratör Medeniyetler Leman Rektör 

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