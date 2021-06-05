ANTALYA - Acısu Plajı'nda ölü caretta caretta bulundu
- Kıyıya vuran caretta caretta - Belediye ekiplerinin Caretta Caretta'yı kıyıdan alması - Sahildeki plastik atıklara dikkat çekmek için hazırlanan afiş Antalya 'da ölü caretta caretta bulunduANTALYA - Antalya 'nın Kaş ilçesinde ölü caretta caretta kıyıya vurdu.Kaş Belediyesi Acısu Plajı'nda bazı vatandaşlar, bir deniz kaplumbağasının kıyıda hareketsiz olduğunu fark etti.Yanına yaklaştıklarında kabuğunun bazı kısımlarının soyulduğu ve vücudunda kan görülen kaplumbağanın ölü olduğunu anlayan vatandaşlar, durumu Kaş Belediyesine bildirdi.Belediye ekiplerince yapılan incelemede deniz kaplumbağasının 30 santimetre uzunluğunda, 10 kilogram ağırlığında olduğu belirlendi.Kaplumbağa, ekiplerce sahilden alındı.
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