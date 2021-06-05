Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
5 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
ANTALYA - Acısu Plajı'nda ölü caretta caretta bulundu

ANTALYA - Acısu Plajı'nda ölü caretta caretta bulundu

- Kıyıya vuran caretta caretta - Belediye ekiplerinin Caretta Caretta'yı kıyıdan alması - Sahildeki plastik atıklara dikkat çekmek için hazırlanan afiş Antalya 'da ölü caretta caretta bulunduANTALYA - Antalya 'nın Kaş ilçesinde ölü caretta caretta kıyıya vurdu.Kaş Belediyesi Acısu Plajı'nda bazı vatandaşlar, bir deniz kaplumbağasının kıyıda hareketsiz olduğunu fark etti.Yanına yaklaştıklarında kabuğunun bazı kısımlarının soyulduğu ve vücudunda kan görülen kaplumbağanın ölü olduğunu anlayan vatandaşlar, durumu Kaş Belediyesine bildirdi.Belediye ekiplerince yapılan incelemede deniz kaplumbağasının 30 santimetre uzunluğunda, 10 kilogram ağırlığında olduğu belirlendi.Kaplumbağa, ekiplerce sahilden alındı.

Uzunlu Bild Caretta Caretta 

İlgili Foto Galeriler
Bodrum'da yüzerken dehşeti yaşadılarBodrum'da yüzerken dehşeti yaşadılar
Meğer Hepimiz Kandırılmışız!Meğer Hepimiz Kandırılmışız!
Ankarada Sağanak Yağış Etkili OlduAnkarada Sağanak Yağış Etkili Oldu
Dünyanın En İlginç Adası: Tristan Da CunhaDünyanın En İlginç Adası: Tristan Da Cunha
İlk Meclisin Hiç Görmediğiniz Kareleri...İlk Meclisin Hiç Görmediğiniz Kareleri...
Dünyanın En Ucuzu! 300 Yıl Dayanıyor...Dünyanın En Ucuzu! 300 Yıl Dayanıyor...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement