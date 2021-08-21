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Annesinin yardım çağrısı, minik kedinin kurtarılmasını sağladı
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21 Ağustos 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Annesinin yardım çağrısı, minik kedinin kurtarılmasını sağladı

Annesinin yardım çağrısı, minik kedinin kurtarılmasını sağladı

ANNE KEDİ MİYAVLAMA DETAY

Harekete Geç Yavru Kedi Yardım Çağrısı Irak 

-YAVRU KEDİNİN KURTARILMASI DETAY
-KURTARAN DAĞCI KONUŞMA
-YAVRU KEDİ KURTARILDKTAN SONRA KOŞARAK GİTMESİ VE ANNESİNİN PEŞİNDEN GİTMESİ DETAY

( SİVAS )- Sivas’ın Gürün ilçesinde tellerin arasına sıkışan yavru kedi annesinin miyavlayarak yardım istemesi sayesinde kurtarıldı SİVAS

- Sivas’ın Gürün ilçesinde tellerin arasına sıkışan yavru kedi annesinin miyavlayarak yardım istemesi sayesinde kurtarıldı. Sivas Doğa Sporları Arama Kurtarma Kulübü (SİVDAK) üyeleri Gürün ilçesinde yapacakları faaliyet öncesi bir kedinin miyavlama sesini duydular. Üyeler sesin ardından bahçede tel çitlerin arasında sıkışan bir yavru kedi olduğunu fark ettiler. Hemen harekete geçen Dağcı Akif Söyler, telin arasında sıkışan yavru kedinin canını yakmadan çıkarmaya çalıştı. Uzun uğraşlar sonucu tel pense yardımıyla kesildi ve minik kedi sıkıştığı yerden çıkarılarak annesine kavuşturuldu. Söyler, yavru kedinin sıkıştığı yere tekrar sıkışmaması için de telleri keserek genişletti. “Annesi yardım bekliyordu’’ Yavru kediyi kurtaran Dağcı Akif Söyler,” Geldiğimizde burada kedi sıkışıp kalmıştı. Bağırıyordu ve annesi de yardım bekliyordu. Pense ile teli kestik ve genişlettik. Yavru kediyi kurtardık buradan Tekrar buradan girerse diye geniş bırakıyorum burayı. Kedilerimiz bir daha burada kalmasın’’ dedi.

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