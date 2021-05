Annesinin reddettiği kuzuyu evinde bebek gibi besliyor

-Kuzunun biberonla su içmesi

-Evde dolaşması

-Evin bahçesinde gezmesi

-Kuzunun sevimli halleri

Yoga eğitmeni Hacer Kaya



( TOKAT - ÖZEL) TOKAT



- Tokat’ta annesinin reddettiği yavru kuzuyu sahiplenen kadın, evinde kuzuya adeta bir bebek gibi bakıyor. Tokat’ın Turhal ilçesinde bir çiftlikte doğum yapan koyun, yavrusunu 15 günlük iken reddetti. Sahiplerinin beslemekte zorlandığı kuzu bir yakınlarına hediye edildi. Kuzuyu sahiplenen Hacer Kaya (49), müstakil evinde bakmaya başladı.

Biberonla beslenen kuzu kış aylarında evde bebek gibi bakıldı. Yaklaşık 4 aylık olan kuzu havaların ısınması ile birlikte müstakil evin bahçesinde bakılmaya başlandı. ‘Bulut’ ismi verilen kuzu evin bahçesine açılına kapısından içeri girip çıkarak adeta evin bir ferdi gibi geziyor. Ailenin adeta yaşam kaynağı olan kuzu sevimliliği ile görenlerin dikkatini çekiyor. Kuzu ile hayvanlara karşı olan korkusunu yendi Yoga eğitmeni Hacer Kaya, annesinin doğduktan iki hafta sonra sütten kestiği kuzuya bakmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kış aylarında kuzuyu bezleyerek evde baktıklarını dile getiren Kaya, havaların ısınması ile birlikte kuzuyu bahçeye çıkarttıklarını söyledi.



Her sabah kuzunun sesi ile uyandıklarını belirten Kaya, edindiği deneyimleri dile getirdi. Kaya, “Bulut’la tanıştığımızda 15 günlüktü. Annesi sütten uzaklaştırmış, emzirmek istememiş. Sahipleri beslemekte zorlanıyorlardı. Çünkü çok fazla koyunları vardı. Bakmamız için hediye ettiler. Bizde öyle kalmasın diye büyütebildiğimiz kadarıyla büyütürüz diye aldık geldik. Her anı her hali, sesinin değişmesi, nasıl beslenir gibi bilgiler edindik. Hayvanlara yaklaşamıyordum. O korkumu da aştım. Komşularımız, çocuklarımız Bulut’u çok seviyor. Bize canlılık kattı” diye konuştu.

