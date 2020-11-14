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14 Kasım 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Anneleri olmayan 3 yavru sincap koruma altına alındı

Anneleri olmayan 3 yavru sincap koruma altına alındı

Palamut yiyen yavru sincap

İlkbahar Uttu Alamut Hayvan Irak 

-Sincaplar detay
-Doğa koruma görevlisinin elinde tuttuğu yavru sincap
-Bulundukları kafese tırmanan sincaplar
-Sincaplardan detay görüntüler

( TUNCELİ ) TUNCELİ

- Tunceli’de anneleri olmayan 3 yavru sincap koruma altına alındı. Alınan bilgiye göre, Nazımiye İlçesi’nde kesilen bir ağacın üzerinde bulunan 3 yavru sincap, fark edilerek bir vatandaş tarafından koruma altına alındı. Yaklaşık bir ay boyunca yavru sincapları besleyen kişinin şehir dışına çıkmak durumunda kalması üzerine hayvanları Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şubesi’nin teslim almasını isteyerek bilgi verdi. Bunun üzerine ekipler, ilçeye giderek yavru hayvanları teslim aldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şubesi’ne getirilen sincaplar, burada koruma altına alınıp palamut, ceviz ve fındıklar ile beslenmeye başlandı. Yavru sincapların, İlkbahar da yeniden doğal ortamına bırakılacağı belirtildi.
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