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29 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Anne-kızın çabası minik tavşanı yaşatmaya yetmedi

Anne-kızın çabası minik tavşanı yaşatmaya yetmedi

Tavşanlardan ve anne, kızdan görüntüler. Tavşanların beslenmesi, yürümesi. Ayaklarından yaralı tavşanın son anları. Annenin kalp masajı yapması. Minik kızın gözyaşları. Anneyle röportaj. Evden ve yoldan görüntü.

( AMASYA - ÖZEL) AMASYA

Kalp Masajı Gözyaşı Yolcu Otobüsü Hayvan Irak 


- Amasya’da yol kenarına bırakılan birisi arka ayaklarından yaralı iki tavşana 11 yaşındaki Ece ve annesi sahip çıktı. Anne, kızın gözyaşları içindeki çabaları yaralı tavşanı yaşama tutundurmaya yetmedi. Amasya merkez 55 Evler Mahallesi’nde yaşayan 11 yaşındaki Ece Çuhadar, 3 gün önce yol kenarında 2 küçük tavşan buldu. Çevredekilerden tavşanların bir yolcu otobüsünden bırakıldığını öğrenen Çuhadar, sevimli dostlarını evlerine götürdü. Anne Aslı Çuhadar, tavşanları besledi. Arka ayaklarının ezildiğini fark ettiği tavşana ise özel ilgi gösterdi. Ancak çabaları yaşama tutunmasına yetmedi. Minik kız, annesinin tavşana kalp masajı yaptığı anları gözyaşı dökerek izledi. Küçük hayvanların yol kenarına bırakılmasına tepki gösteren evli ve 2 çocuk annesi Çuhadar, “Bir hayvanın yavrusu hiçbir insanın yavrusunun oyuncağı olamaz. Canlı hayvanlar asla oyuncak değil. Evlatlarına yapay oyuncak alsınlar” dedi.
Çuhadar, sağlıklı olan diğer tavşanı doğal ortamda tavşan besleyen bir tanıdıklarına vereceklerini söyledi.

(MÇ-)
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