ANKARA - YKS'nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi başladı
- Hacı Bayramı Veli Üniversitesi önünde YKS'nin ilk oturumu için giriş yapanlar - Güvenlik görevlilerinin öğrencileri yönlendirmesi - Görevlilerin zamanı hatırlatmasıANKARA (AA) - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 81 ilde ve Lefkoşa'da düzenlenen, 2 milyon 607 bin 903 adayın başvurduğu Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) başladı.
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