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Ankara'ya 'Yeni Atatürk Orman Çiftliği' geliyor
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20 Ağustos 2021 Cuma günü yayınlandı
Ankara'ya 'Yeni Atatürk Orman Çiftliği' geliyor

Ankara'ya 'Yeni Atatürk Orman Çiftliği' geliyor

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( ANKARA -DRONE) Ankara'ya "Yeni Atatürk Orman Çiftliği" geliyor ANKARA

Ormana Görece Başkent Habitat Hayvan 


- Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, kamuoyuna "İkinci Atatürk Orman Çiftliği" olarak açıkladıkları Bademlidere Şehir Parkı’nda çalışmaların Ekim ayında başlayacağını duyurdu. Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, kamuoyuna "İkinci Atatürk Orman Çiftliği" olarak açıkladıkları Bademlidere Şehir Parkı’nda çalışmaların Ekim ayında başlayacağını duyurdu. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Taşdelen, "Çankaya kent içinde ormana ve yeni şehir parkına kavuşuyor. Bademlidere’de tapulu 750 dönüm arsamızı imara, betona değil, ormana açıyoruz. 500 dönümü ağaçlandırarak orman, 250 dönümü park ve yeşil alan yapıyoruz. Ekim’de parkın yapımına ve ağaçlandırmaya başlayacağız" dedi.
“Doğanın bütün güzelliklerini içerecek” Ankara’ya simge bir eser kazandıracaklarını kaydeden Başkan Alper Taşdelen, şunları söyledi: “Çankaya kent içinde ormana ve yeni şehir parkına kavuşuyor. Bademlidere’de tapulu 750 dönüm arsamızı imara, betona değil, ormana açıyoruz. 500 dönümü ağaçlandırarak orman, 250 dönümü park ve yeşil alan yapıyoruz. Bademlidere Şehir Parkı,her metrekaresi ile yeşilin, doğanın bütün güzelliklerini içerecek. Mevcut bitki ve hayvan habitatının korunmasını içeren sistemlere sahip olacak. Sadece Ankara’da değil ülkemizin her köşesinden vatandaşlarımızın gelip göreceği, mutlu olacağı bir kent parkı olacak. Dünyanın en büyük kent parklarından birini başkentimize ve Çankayamıza kazandıracağız. Atatürk Orman Çiftliği’ne benzer bir şekilde inşa edeceğiz. Atamızın hatırasını yeniden Çankaya’da yaşatacağız." (ALİ-
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