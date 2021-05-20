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20 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
ANKARA - Türkücü Oğuz Yılmaz Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı

ANKARA - Türkücü Oğuz Yılmaz Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı

- Cenaze namazının kılındığı Karşıyaka Cami avlusu - Türkücü Oğuz Yılmaz'ın tabutu - Cenaze namazı için saf tutanlar - Oğuz Yılmaz'ın oğlunun ağlaması ve çevredekilerin teselli etmesi - Bir kişinin tabutun üzerine gül bırakması - Cenaze namazının kılınması - İmamın helallik alması - Cenazenin götürülmesiTürkücü Oğuz Yılmaz Ankara 'da son yolculuğuna uğurlandıANKARA (AA) - Evinde geçirdiği kalp krizi sonucu 53 yaşında hayatını kaybeden türkücü Oğuz Yılmaz'ın cenazesi, Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Karşıyaka Camisinde kılınan cenaze namazına Yılmaz'ın ailesi, sevenleri ile Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara İl Başkanı Mahir Alay katıldı.
Cenaze namazı sırasında Yılmaz'ın yakınları ve sevenleri göz yaşlarını tutamadı.Yılmaz'ın cenazesi daha sonra Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedildi. Ankara oyun havalarıyla tanınan türkücü Yılmaz, dün akşam saatlerinde evinde geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.1968'de Ankara 'da dünyaya gelen Oğuz Yılmaz, 1989'da "Duydun mu?" albümünü yayınladı. 1999'da çıkardığı "Usta" albümü ve "Çekirge" isimli şarkıyla ün kazanan türkücü, iki çocuk babasıydı.

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