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3 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
ANKARA - Türkiye ile Arnavutluk, ortak miras için iş birliği yapacak

ANKARA - Türkiye ile Arnavutluk, ortak miras için iş birliği yapacak

- Kültür Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Arnavutluk Kültür Bakanı Elva Margariti'nin protokol imzalamalarıTürkiye ile Arnavutluk, ortak miras için iş birliği yapacak - Arnavutluk'taki ortak mirasa sahip çıkmak, Türkiye ve Arnavutluk ile tarihi, kültürel bağları pekiştirmek amacıyla iki ülke arasında iş birliği protokolü imzalandıANKARA (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Arnavutluk Kültür Bakanı Elva Margariti ile Çevre ve Turizm Bakanı Blendi Klosi ile görüştü.Bakan Ersoy, Arnavutluk Kültür Bakanı Margariti ile Çevre ve Turizm Bakanı Klosi'yi makamında ağırladı.Görüşmenin ardından, Bakan Ersoy ile Arnavutluk Kültür Bakanı Elva Margariti, Arnavutluk'taki ortak mirasa sahip çıkmak, Türkiye ve Arnavutluk ile tarihi, kültürel bağları pekiştirmek amacıyla hazırlanan "Ortak Tarihi ve Kültürel Mirasın Korunmasına İlişkin İş Birliği Protokolü"nü imzaladı.Arnavutluk'ta tarihi merkezlerin canlandırılması için ortak çalışmaların yürütüleceği protokol ile karşılıklı restorasyon projelerinin uygulanmasına yönelik iş birliği yapılacak.

Restorasyon 

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