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Ankara’nın yeni tabelaları için Başkent Mobil uygulamasından oylama başlatıldı
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17 Ağustos 2021 Salı günü yayınlandı
Ankara’nın yeni tabelaları için Başkent Mobil uygulamasından oylama başlatıldı

Ankara’nın yeni tabelaları için Başkent Mobil uygulamasından oylama başlatıldı

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( ANKARA ) ANKARA

- Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından, başkentin yeni cadde ve sokak tabela tasarımları için Başkent Mobil uygulaması üzerinden “Söz Hakkı” modülü içinde yer alan anketle oylama başlatıldı.Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından, başkente kurumsal bir kimlik kazandırmak amacıyla Zabıta Daire Başkanlığı koordinesinde Ankara Kent Konseyi ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla yeni bir projeyi hayata geçirildi. Ankara Kent Konseyi bünyesinde oluşturulan çalışma grubu tarafından mayıs ayında başlatılan “Bir Ankara Projesi: Sokaktaki Ankara” projesinin ilk yarışmasında sona gelindi. Başkent Mobil uygulaması üzerinden başkente özgü yeni cadde ve sokak tabelalarının seçimi için bir anket çalışması düzenledi.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sokaktaki Ankara projesinde sona yaklaşıldığını sosyal medya hesapları üzerinden duyuru yaptığı paylaşımında, “Sokaktaki Ankara’ projemizin ilk yarışmasında sona yaklaşıyoruz. Projemizin tabela tasarımı bölümünde jüri kararıyla halk oylamasına kalan 3 tasarımı Başkent Mobil Söz Hakkı modülünden oylayabilir, yeni tabelalarımızın tasarımını belirleyebilirsiniz” dedi.

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