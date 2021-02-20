ANKARA - MEB, yurt dışındaki Türk çocuklar için 'Seyyah' isimli oyun hazırladı
ANKARA - MEB, yurt dışındaki Türk çocuklar için "Seyyah" isimli oyun hazırladı - MEB'in yurt dışındaki Türk çocuklar için hazırladığı Seyyah oyunu - Seyyah oyununun tanıtıldığı 2 boyutlu animasyondan bazı karelerMEB, yurt dışındaki Türk çocuklar için "Seyyah" isimli oyun hazırladıANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yurt dışındaki Türk çocuklarının Türkçeyi ve Türk kültürünü öğrenebilmesi için "Seyyah" isimli oyun tasarlandığını bildirdi.Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Evliya Çelebi'den esinlendik, 'Seyyah' ile yurt dışındaki çocuklarımıza Türkçemizi ve kültürümüzü eğlenerek öğrenip pekiştirecekleri bir oyun hazırladık." ifadesini kullandı.Bakanlık tarafından hazırlanan oyuna, EBA ve mobil uygulamalar üzerinden ulaşılabiliyor.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım