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ANKARA - Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, 'İstanbul' tanıtım filmini paylaştı
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27 Temmuz 2021 Salı günü yayınlandı
ANKARA - Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, 'İstanbul' tanıtım filmini paylaştı

ANKARA - Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, 'İstanbul' tanıtım filmini paylaştı

ANKARA - Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, "İstanbul" tanıtım filmini paylaştı - Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın hazırladığı "İstanbul" adlı tanıtım filmiKültür ve Turizm Bakanı Ersoy, "İstanbul" tanıtım filmini paylaştıANKARA (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul'u anlatan yeni tanıtım filmini paylaştı.Ersoy, Twitter hesabında, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın hazırladığı "İstanbul" adlı tanıtım filmine yer verdi.Bir dakikalık filmde, İstanbul'un tarihi ve turistik alanlarını anlatan görüntüler yer alıyor.

Tanıtım Filmi Turist 

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