Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
16 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
ANKARA - Kitap ve Sahaf Fuarı başladı

ANKARA - Kitap ve Sahaf Fuarı başladı

- Kitap ve Sahaf fuarı girişi - Kitap stantları - El sanatları ve hediyelik eşya stantları - Fuara gelen vatandaşlar Ankara Kitap ve Sahaf Fuarı başladı - Ay sonuna kadar kitapseverleri ağırlayacak fuara, 80'i aşkın yayınevi ve sahaf katılıyorANKARA (AA) - Ankara Kitap ve Sahaf Fuarı, kitapseverlere kapılarını açtı.Eylül Fuarcılık tarafından 16 - 30 Haziran'da Armada Alışveriş Merkezi açık otopark alanında düzenlenen fuara, 80'i aşkın yayınevi ve sahaf katılıyor.İmza günleri ve çeşitli etkinliklerin de olacağı fuar, hafta içi ve hafta sonu 10.00 - 21.00 saatlerinde ziyaret edilebilecek.Kitap fuarıyla Uluslararası El Sanatları ve Hediyelik Eşya Fuarı da açıldı. Yerli ve yabancı 100'ün üzerinde firmanın yer aldığı fuarda, yöresel ürünler ile İran, Özbekistan, Senegal, Mısır ve Kırgızistan'a özgü el sanatları sergilenecek.Fuar, pazar günleri hariç 10.00 - 21.00 saatlerinde gezilebilecek.

Hafta Sonu İran El Sanatları Hediyelik Eşya 

İlgili Foto Galeriler
Suriye Sınırında 564 Kilometrelik Güvenlik Duvarı TamamladıSuriye Sınırında 564 Kilometrelik Güvenlik Duvarı Tamamladı
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
İranlı sığınmacı bu kez de göz kapağını diktiİranlı sığınmacı bu kez de göz kapağını dikti
Başbakan Davutoğlu İran'da resmi törenle karşılandıBaşbakan Davutoğlu İran'da resmi törenle karşılandı
İşte Türkiyenin En Yüksek Noktası: Meydan Karakoluİşte Türkiyenin En Yüksek Noktası: Meydan Karakolu
İranla İlgili Tüm Bildiklerinizi Unutunİranla İlgili Tüm Bildiklerinizi Unutun
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement