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ANKARA - Fuat Oktay'dan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılmasının yıl dönümü mesajı
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24 Temmuz 2021 Cumartesi günü yayınlandı
ANKARA - Fuat Oktay'dan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılmasının yıl dönümü mesajı

ANKARA - Fuat Oktay'dan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılmasının yıl dönümü mesajı

- Ayasofya - i Kebir Cami - i Şerifi'nin ibadete açılmasının yıl dönümü mesajıFuat Oktay'dan, Ayasofya - i Kebir Cami - i Şerifi'nin ibadete açılmasının yıl dönümü mesajı: - "Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere, Ayasofya Camii'mizin ibadete açılmasında emeği olan herkese minnet borçluyuz"ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ayasofya - i Kebir Cami - i Şerifi'nin yeniden ibadete açılmasının yıl dönümünü yayımladığı mesajla kutladı.Oktay, Twitter hesabından videolu paylaşımda bulunarak "Ayasofya Camii'nin aslına rücu etmesi bizim mefkuremiz ve gençlik hayalimizdi." ifadesini kullandı.Fuat Oktay, "Hamdolsun ibadete açıldığı günleri gördük, Fatih Sultan Mehmed Han'ın ruhu şad olsun. Sayın Cumhurbaşkanı'mız başta olmak üzere, Ayasofya Camii'mizin ibadete açılmasında emeği olan herkese minnet borçluyuz." değerlendirmesini yaptı.

Sofya 

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