ANKARA - Diyanet İşleri Bakanı Erbaş, Dünya Engelliler Günü'nü 'işaret dili' ile kutladı
ANKARA - Diyanet İşleri Bakanı Erbaş, Dünya Engelliler Günü'nü "işaret dili" ile kutladı - Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın, Dünya Engelliler Günü'nü işaret dili ile kutlamasıANKARA (AA) - Diyanet İşleri Başkanı Prof.Dr. Ali Erbaş, sosyal medya hesabından Dünya Engelliler Günü'nü işaret dili ile kutladı.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım