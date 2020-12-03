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03 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
ANKARA - Diyanet İşleri Bakanı Erbaş, Dünya Engelliler Günü'nü 'işaret dili' ile kutladı

ANKARA - Diyanet İşleri Bakanı Erbaş, Dünya Engelliler Günü'nü 'işaret dili' ile kutladı

ANKARA - Diyanet İşleri Bakanı Erbaş, Dünya Engelliler Günü'nü "işaret dili" ile kutladı - Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın, Dünya Engelliler Günü'nü işaret dili ile kutlamasıANKARA (AA) - Diyanet İşleri Başkanı Prof.Dr. Ali Erbaş, sosyal medya hesabından Dünya Engelliler Günü'nü işaret dili ile kutladı.

Sosyal Medya İşaret Dili 

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